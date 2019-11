Rifiuti: 219€ la spesa media a famiglia in Molise nel 2019, rispetto ai 300€ di media nazionale

300 euro, a tanto ammonta in media nel 2019 la tassa dei rifiuti nel nostro Paese, con differenze territoriali molto marcate: la regione più economica è il Trentino Alto Adige, con 190€, la più costosa la Campania con 421€.

Catania il capoluogo di provincia più costoso (504€ e un aumento del 15,9% rispetto al 2018), Potenza il più economico (121€ e un decremento del 13,7% rispetto al 2018)

Analizzando le tariffe dei 112 capoluoghi di provincia esaminati, sono state riscontrate variazioni in aumento in circa la metà, 51 capoluoghi; tariffe stabili in 27 capoluoghi e in diminuzione in 34. A Matera l’incremento più elevato (+19,1%), a Trapani la diminuzione più consistente (-16,8%).

A livello di aree geografiche, i rifiuti costano meno al Nord (in media 258 euro), segue il Centro (299 euro), infine il Sud, più costoso (351 euro).

In Molise la media è di 219€ a famiglia ma si passa dai 185€ di Isernia ai 253€ di Campobasso. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, si va dal 13,6% di Campobasso al 52,3% di Isernia.

Più di due famiglie su tre (precisamente il 68,2%) ritengono di pagare troppo per la raccolta dei rifiuti: la percentuale sale all’83,4% in Sicilia, segue l’Umbria con l’80,2%, la Puglia con il 79,1%, la Campania con il 78,4%.

Solo il 60% delle amministrazioni comunali o delle aziende che gestiscono il servizio ha elaborato e reso disponibile la Carta dei servizi. Solo due su tre indicano il tipo di raccolta effettuata, la metà esplicita la frequenza con cui è effettuata. E al cittadino è ancor meno dato a sapere con che frequenza vengono igienizzati i cassonetti (lo indica appena il 47% delle Carte), pulite le strade (37%) o svuotati i cestini per strada (25%).

E' questo il quadro che emerge dalla rilevazione dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. L'indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2019 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.

Tutti i dati su tariffe, agevolazioni, qualità e tutela, per singolo capoluogo di provincia, sono disponibili sulla piattaforma interattiva INFORMAP al link www.cittadinanzattiva.it/informap. Da oggi online le informazioni sul servizio di gestione dei rifiuti, a seguire sugli altri servizi pubblici locali: trasporti, acqua.

La rilevazione è realizzata nell’ambito del progetto “Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico (DM 7 febbraio 2018).

CAPOLUOGO TARI 2019 TARI 2018 VARIAZIONE % CAMPOBASSO € 253 € 252 + 0,2% ISERNIA € 185 € 185 + 0,0% MEDIA € 219 € 218,5 + 0,1%

CAPOLUOGO PRODUZIONE PRO CAPITE RIFIUTI URBANI KG/AB/ANNO 2017 RACCOLTA DIFFERENZIATA 2017 CAMPOBASSO 449,6 13,6% ISERNIA 383,7 52,3% MEDIA REGIONE 378,2 30,7%

ANALISI DELLE CARTE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INFORMAZIONI RILEVATE CAMPOBASSO Esistenza della carta dei servizi SI Reperibilità online sul sito del gestore del servizio SI Indicazione dell’ultimo aggiornamento NO Indicazione del tipo di raccolta effettuata S Indicazione della frequenza con cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche SI Indicazione circa la frequenza di igienizzazione dei cassonetti

(in caso di servizio su strada o misto) SI Riferimento all’esistenza di centri di raccolta SI Indicazione dei giorni e degli orari di conferimento presso i centri di raccolta SI Indicazione di informazioni esplicite circa il corretto conferimento di: Raee/pile esaurite/ farmaci scaduti/indumenti usati/oli esausti SI Indicazioni sul servizio di raccolta ingombranti a domicilio NO Indicazione circa la frequenza della pulizia stradale SI Indicazioni circa la frequenza di svuotamento dei cestini gettacarte SI Informazioni sul recupero e la valorizzazione dei rifiuti NO Riferimento alla rilevazione della soddisfazione dell'utenza SI Presenza di contatti dedicati a segnalazioni e/o reclami SI Indicazione dei tempi di risposta alle segnalazioni/reclami SI Indicazione circa la possibilità di adire la conciliazione NO Riferimento a forme di coinvolgimento delle AACC NO Riferimento esplicito al comma 461, art. 2, L. 244/07 NO Indicazione dei contatti delle AACC del territorio NO Indicazione sulla possibilità di ricevere rimborsi e/o indennizzi economici da parte dell'utente in caso di disservizio NO NOTE Isernia: carta non esistente PP = Raccolta Porta a porta S = Raccolta su strada M = Raccolta mista

