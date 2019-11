Tajani vicepresidente del Ppe, le congratulazioni dell' onorevole Tartaglione

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Antonio Tajani eletto vicepresidente del Ppe. La sua esperienza nelle istituzioni europee è punto di riferimento per Forza Italia e per l’intera famiglia dei popolari". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. "Tajani esprime un europeismo consapevole delle sfide che l’integrazione comunitaria ha davanti a sé, dal punto di vista politico e sociale. Il congresso di Zagabria conferma che Forza Italia continua ad essere protagonista anche nello scenario sovranazionale. Lo dimostra anche il discorso tenuto dal Presidente Berlusconi che ancora una volta ha dato prova di essere un leader dalla compiuta visione geopolitica. Il cambiamento nello scacchiere mondiale dovuto alla spinta cinese necessita una nuova consapevolezza sia da parte del contesto comunitario che del nostro Paese. Nel solco di quel valore fondante in cui sempre abbiamo creduto: la libertà", conclude.