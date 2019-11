Tragedia al Cardarelli, 56enne vola dal quarto piano e perde la vita

Aveva 56 anni e qualche problema giudiziario, l' uomo che questa mattina è precipitato dal quarto piano dell' ospedale Cardarelli di Campobasso.

La tragedia nelle prime ore della mattinata. Per il momento non si sa se l' uomo è morto per una disgrazia o si sia trattato di suicidio. Questa eventualità resta al vaglio degli inquirenti. Che sul caso apriranno una inchiesta. Si tratta dell'ennesima tragedia avvenuta in questi giorni.