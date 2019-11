Consiglio comunale a Campobasso, mattinata di interrogazioni: svolte 8 su 12

Si è aperto oggi il consiglio comunale di Campobasso con un ricordo di Roberto Fagnano e di Fred Bongusto.

Poi si sono discusse 8 delle dodici interrogazioni previste. Il resto nel pomeriggio dopo le 15.30

Il Sindaco Gravina, rispondendo nel corso del Consiglio Comunale di oggi all’interrogazione dei consiglieri di minoranza Pascale e Annuario sullo stato della viabilità cittadina, ha avuto modo di dichiarare:

“L’Amministrazione comunale in carica ha dato seguito ad una serie di interventi già programmati dalla precedente Giunta comunale. Ha poi adottato una variante determinando i nuovi interventi da realizzare sia sui marciapiedi che sulle strade.

Ad ogni modo, per far fronte all’emergenza sicurezza stradale, ha ulteriormente destinato alla manutenzione ordinaria, 100.000 euro, come da determinazione dirigenziale di imminente adozione, che specificherà i relativi interventi.

Infine, con le economie realizzate sull’intervento di messa in sicurezza della voragine stradale apertasi in zona San Vito – economie pari a circa 19.000 euro – ha disposto, con deliberazione di giunta n. 238 del 23 ottobre c.a., interventi di messa in sicurezza della strada identificata con il toponimo Contrada colle delle Api, al civico 123/a.

Pertanto, pur condividendo l’attenzione degli interroganti sul tema, non si può tuttavia non evidenziare che gli sforzi messi in campo sono ancora lontani dal consentire una adeguata risoluzione dei problemi evidenziati posto che le risorse a disposizione dell’Amministrazione – come noto – sono sempre insufficienti.”

In merito all’interrogazione presentata nel corso del Consiglio Comunale dai consiglieri di minoranza del centro destra Esposito, Colagiovanni, Fasolino ed Annuario, riguardante il funzionamento dell’impianto di video sorveglianza in dotazione alla città di Campobasso l’assessore alla Mobilità e Polizia Municipale, Simone Cretella, ha presentato una relazione precisa e analitica che ha letto in aula il sindaco Gravina per conto dello stesso Assessore impegnato, in occasione della SERR, in alcuni istituti scolastici cittadini.

“In data 3 maggio 2019, il Maresciallo Capo Michele Mignogna, responsabile del servizio di video sorveglianza, comunicava al C.do P.M., l’impossibilità di scaricare le immagini presenti nel sistema. Nella stessa nota (prot. 24374) si faceva riscontro anche delle osservazioni già avanzate dal Sig. Muccillo, tecnico della ditta installatrice ATENA srl, in merito ai problemi tecnici dell’impianto nonché del mancato funzionamento del server “Muricchio1” sul quale convergono 14 telecamere dell’impianto.In data 9 maggio 2019, - ha ancora specificato Cretella nella sua esposizione - il dirigente Matteo Iacovelli, scriveva a RTI/Siemens, ditta Selcom, Ditta Atena, Regione Molise e Direttore dei lavori, richiedendo un intervento urgente per la risoluzione delle criticità del sistema, specificando che: il sistema non scarica le immagini; alcune telecamere sono oscurate; il server di via Muricchio presenta delle anomalie; le immagini live sono rallentate; le registrazioni si bloccano dopo pochi minuti dall’avvio. In data 21 maggio 2019, la ditta SELCOM, con nota prot. 28237, rispondeva alla precedente nota, specificando che l’impianto in questione è stato consegnato all’Amministrazione in “Modalità Test e nello stato attuale e per quanto realizzato (come chiaramente indicato nel verbale di presa in consegna anticipata del 9/04/2019)”, “pertanto l’impianto è per definizione ancora in uno stadio intermedio e parziale (per quanto avanzato) di realizzazione e può presentare criticità da definire e risolvere in sede di testing/regolazione. Inoltre il contratto impedisce, anche sotto il profilo squisitamente giuridico, l’avvio della manutenzione ed il pieno utilizzo delle immagini, pur registrate dalle telecamere, per fini ufficiali”.In data 10 settembre, il dirigente Matteo Iacovelli, scriveva nuovamente a RTI/Siemens, ditta Selcom, Ditta Atena, Regione Molise e Direttore dei lavori, informando che oltre alle anomalie già segnalate, a far data dal 1 settembre 2019, l’impianto risulta bloccato e che quasi tutte le telecamere sono oscurate, con la comparsa della dicitura “stato di registrazione non definito’; in data 28 ottobre lo stesso assessore ha accertato che l’intero sistema risulta del tutto bloccato e che nessuna telecamera risulta in grado di trasmettere, nonché registrare immagini.”

Inoltre il consiglio Comunale di Campobasso, oggi all’unanimità ha votato a favore ha votato a favore della proposta di delibera per la nomina dei revisori dei conti per il triennio 2019/2022. Il mandato del precedente Collegio dei Revisori dei Conti era iniziato in data 08.10.2016 ed è scaduto in data 07.10.2019; è stato applicato l’istituto della prorogatio per la durata massima di 45 giorni fino a tutto il 21.11.2019.

Le modalità di scelta dei membri sono definite dall’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14.09.2011, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione, successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al

D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010, nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15.02.2012 è stato adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 16, comma 25, D.L. 138/2011 sopra citato, recante le specifiche modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria.

Con nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso prot. n. 63292 del 16.09.2019, è stato comunicato l’esito del sorteggio di n. 9 nominativi per la nomina del nuovo Organo di Revisione ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno n. 23 del 15.02.2012, come di seguito indicato:

1° DE LERMA DI CELENZA E DI CASTELMEZZANO Giuseppe, designato per la nomina;

2° CAPEZZONE DE IOANNON Evelina, designata per la nomina;

3° LEVA Giovanni, designato per la nomina;

4° FALCONE Fausta, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

5° SASSI Gennaro, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

6° VOLPE Nicandro, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

7° PASCARELLA Clemente, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

8° BUCCI Antonio, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

9° LALLOPIZZI Giuseppe Luigi, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati.