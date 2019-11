Consiglio comunale di Campobasso, rinviata la mozione sulla cittadinanza a Liliana Segre

I lavori consiliari del consiglio di Campobasso sono stati aggiornati in seduta straordinaria di seconda convocazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale, alle ore 19.10, preso atto delle determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo convocata durante la seduta consiliare odierna, comunica di aggiornare i lavori consiliari in seduta straordinaria di seconda convocazione per il giorno venerdì 29 novembre alle ore 8.30 con prosecuzione per la trattazione dei restanti punti del relativo ordine del giorno.

Quindi chi si aspettava che venisse deciso qualcosa sulla consulta femminile o sulla cittadinanza a Liliana Segre resta deluso. Il consiglio comunale di Campobasso ha rinviato la discussione di entrambe le mozioni del Partito Democratico. È avvenuto perché la discussione su 15 interrogazioni ha preso molto tempo. E quindi ha mandato il consiglio fuori tempo massimo. Infatti nella conferenza capigruppo era stato deciso di chiudere i lavori alle 19.30.

Tutto rinviato quindi a venerdì prossimo quando le due mozioni dovranno essere discusse.