Poggio Sannita, vivono in Spagna ma si uniscono civilmente in altomolise: uno è originario del posto

La legge Cirinnà è stata approvata il 9 maggio 2016. Nel Molise finora la più bassa percentuale di unioni civili. Fino ad oggi in altomolise non c' era mai stata nessuna unione. Oggi a tre anni e mezzo dall' approvazione della legg "precursore"per caso é il paese di poche anime di Poggio Sannita. Dove due uomini hanno deciso di dirsi si al Comune. Quella che si unisce è una vera coppia internazionale. Il primo sposo ha la mamma di Poggio Sannita, l' altro è spagnolo e viene da Barcellona. I due, che vivono entrambi nella città catalana, sono giovani. Hanno deciso di non farsi fotografare perché per loro questa è una cosa normale. Anche per il Comune di Poggio Sannita e per il sindaco Giuseppe Orlando che li ha uniti, ma per la popolazione è una novità.

Le contaminazioni culturali hanno avuto il proprio effetto e hanno portato all'applicazione della Cirinnà anche a Poggio Sannita. Paese scelto nonostante in Spagna le leggi sui matrimoni omosessuali sono state approvate ben prima che in Italia durante il Governo Zapatero.

Auguri agli sposi anche da parte di Altomolise.net