Sanità, la protesta si sposta a Palazzo Chigi: appuntamento il 16 dicembre

La protesta per la sanità pubblica si sposta a Roma. Appuntamento lunedì 16 dicembre alle 9 davanti a Palazzo Chigi. Lo annunciano le associazioni Soa e In seno al problema.

" Il Molise umiliato , a pagare non siano piu' i cittadini del Molise!- si legge nella nota-

Ai tagli sui diritti , chiediamo l'azzeramento delle penali statali sulla sanita' inflitte al popolo molisano da 12 anni di lacrime e sangue!

Reparti in via di soppressione e chiusure di Ospedali , territori isolati e in via di spopolamento .Non permettiamolo!La lotta ora deve crescere e coinvolgere".