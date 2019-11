Centrale a biomasse ad Agnone, un no giallorosso e di tutte le minoranze al progetto voluto dal sindaco

Realizzazione di una Centrale a Biomasse per la produzione di biogas nel territorio di Agnone.

Il Capogruppo di Nuovo Sogno Agnonese, Daniele Saia, Il Capogruppo di Agnone Identità e Futuro, Vincenzo Scarano, e il Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco, dopo un confronto sulla questione, hanno concordato di esprimere il proprio dissenso in merito alla realizzazione, nel territorio di Agnone, di una Centrale a Biomasse per la produzione di Biogas, poiché questa tipologia di impianto non arrecherebbe alcun beneficio, anzi contrasterebbe, irrimediabilmente, con le prospettive di sviluppo del territorio stesso incentrate sulla conservazione e sulla tutela della qualità dell’ambiente e delle produzioni agricole.

Gli scriventi, nei prossimi giorni, intendono organizzare un confronto aperto al pubblico per meglio illustrare il progetto della Centrale a Biomasse, le problematiche ad esso connesse e l’assenza di benefici che comporterebbe la realizzazione di tale progetto nel territorio di Agnone e dell’Alto Molise. A breve comunicheranno la data e il luogo dell’incontro. Il Capogruppo di “Nuovo Sogno Agnonese” Daniele Saia Il Capogruppo di “Identità e Futuro” Vincenzo Scarano Il Capogruppo di “Movimento cinquestelle” Andrea Greco