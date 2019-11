Calcio serie D, sesto posto per l' agnonese che vince ancora: battuta d' arresto per il Vastogirardi, risorge il Campobasso

Una giornata, la tredicesima di serie D, che significa molto per il calcio altomolisano. L' Olympia Agnonese, che all' inizio del campionato partiva come ripescata e con ambizioni solo di salvezza, è al sesto posto in classifica. Suoi i 21 punti, che le arrivano dopo tre vittorie consecutive, e con quella di oggi, quando si è imposta per 1-0 sugli abruzzesi dell' Avezzano. Una bella soddisfazione per i granata che compiono il sorpasso sui cugini del Vastogirardi.

Che hanno perso lo smalto delle prime giornate e perdono disastrosamente per 4- 1 sul campo del Real Giulianova. In classifica sono settimi insieme all' altra molisana, il Campobasso entrambi a 19 punti.

I lupi rossoblu nell' anticipo di ieri hanno superato di misura a Chieti gli abruzzesi con il punteggio di 0-1.

Un momento buono per le molisane, tutte abbondantemente fuori dalla zona brutta della classifica.