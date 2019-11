Patto per lo sviluppo del Molise, seminario all' ex Gil

"Il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Dal Programma attuativo regionale 2007/2013 al Patto per lo sviluppo della Regione Molise. Il Sistema di gestione e controllo": è il titolo del seminario che avrà luogo a Campobasso, martedì 26 novembre, presso l’Auditorium di Palazzo ex Gil, con inizio alle ore 9.00.

Un’occasione di confronto per tutti gli operatori del settore, sia nell’ambito dell’Amministrazione regionale, sia in quello delle Amministrazioni comunali, e degli altri Enti attuatori o beneficiari degli interventi del Patto per lo sviluppo della Regione Molise.

Nel corso dell’evento seminariale, verrà illustrato lo stato dell’arte del Patto e saranno affrontate le tematiche relative agli obblighi e agli adempimenti in capo ai beneficiari degli interventi. In particolare, saranno analizzati gli aspetti legati al monitoraggio, all’ammissibilità e alla rendicontazione della spesa, alle procedure di autocontrollo e di controllo di I livello.