Latte tedesco spacciato per molisano, la denuncia su Report

Latte tedesco diretto in Molise e spacciato per latte molisano. La denuncia arriva dal servizio mandato in onda dalla trasmissione Report.

Il servizio mostra camion che arrivano dalla frontiera del Brennero. All' interno contengono latte tedesco. Alcuni erano diretti a Verona ma altri in Molise e in particolare in provincia di Campobasso. Latte che poi viene spacciato per locale e usato nel settore agroalimentare. Una denuncia precisa e circostanziata che circola ora sul territorio regionale. Ora tocca agli inquirenti e in particolare alla Guardia di Finanza.