Belmonte del Sannio, "Osteria il Ritrovo" gioiello gastronomico e turistico: il segreto la genuinità dei prodotti e la cortesia di Cristina e Cesare

Belmonte del Sannio è un delizioso borgo a pochi chilometri dal vicino centro di Agnone in provincia di IS. Lo contraddistingue la bellezza dei paesaggi, l'aria buona, scongiurando il rischio che nei pressi venga installata una centrale a biogas e l'enogastronomia di eccellenza.

Buon vino, ottimo cibo. C'è un ristorante, non molto grande ma decisamente accogliente si chiama " Osteria il Ritrovo" gestito da una coppia, moglie e marito, di Belmonte, Cristina e Cesare.Dopo aver lavorato molti anni nei migliori ristoranti d'Italia, Cesare Catalano e Maria Cristina Cetani, hanno fatto ritorno nel loro paese di origine e aperto la loro attività, l'Osteria Il Ritrovo.

Il cuoco, Cesare prepara piatti veramente genuini, ottimi primi piatti, secondi con prodotti locali, tutto in un clima di grande gentilezza, pulizia, ottima accoglienza. Ma nessuno potrebbe rinunciare alle attenzioni che la titolare Cristina riserva agli ospiti.Si informa sui gusti, le preferenza e si accerta della soddisfazione del cliente. Servizio oltretutto abbastanza veloce e prezzi abbordabili. Non bisogna andare lontano per mangiare bene in Alto Molise. In ogni paese seppur piccolo, il buon cibo e la cortesia tipica dei piccoli paesi, non manca.

L'Osteria il Ritrovo,presente sul GAMBERO ROSSO, Belmonte del Sannio (Isernia) Via Aldo Moro,a soli 2 minuti da Agnone.

Tel. 0865 70229

https://www.facebook.com/pg/Osteria-Il-Ritrovo-443166629117357/about/?ref=page_internal