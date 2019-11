Poggio Sannita, avvolta dalle fiamme una Fiat 500: si ipotizza il dolo, carabinieri in azione

A poco più di un mese dall' incendio di due vetture a Poggio Sannita un nuovo allarme. Nella tarda serata di oggi, quando erano circa le 20.10 una nuova vettura una Fiat 500 nuovo modello, è stata presa di mira da qualche vandalo creando il panico in paese. Il fatto in via Circonvallazione al buio. La vettura, completamente avvolta dalle fiamme, è andata completamente distrutta. L' incendio sembrerebbe di natura dolosa.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. I primi per mettere in sicurezza l' intera area. E i secondi per fare i rilievi necessari per arrivare a incastrare il colpevole.

Il primo cittadino Giuseppe Orlando, confermando i fatti, ha sostenuto che il Comune ha presentato un nuovo bando per le telecamere in paese. Dal primo furono esclusi per basso indice di criminalità.