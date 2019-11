Latte tedesco in Molise, i commenti dei cittadini: Report ha scoperto l' acqua calda

La questione del latte tedesco che arriva in Molise è stata scoperchiata da Report. Cosi sembrerebbe. Ma dai commenti che abbiamo ricevuto sotto al video postato dalla nostra redazione sembra proprio di no.

Il fatto era già ben noto a tanti. Infatti dai commenti che abbiamo postato si rende visibile che, la popolazione molisana, non è affatto sorpresa di quanto detto nell' inchiesta nazionale.

" Non siamo tutti così ne so qualcosa" commenta una donna che lavora nel settore.

"Scoperta dell' acqua calda" commenta un altro lettore.

Ed è quello che dice un camionista deve farci riflettere: "Io lavoro come camionista e vedo camion straniere che portano frutta, verdura e latte. Tutto estero. Dove sono finiti i prodotti italiani?".

Anche questo è un commento da tenere in considerazione: "Perche non li avete mai visti per la zona artigianale?". Sottintendendo che i camion tedeschi arrivano anche nell' Altomolise nell' indifferenza generale di tutti.

Insomma l' inchiesta di Report ha solo evidenziato quello che già in molti sapevano.

Ora tutti vorrebbero sapere quali sono le aziende che usano il latte tedesco. Qui però ci vogliono le indagini delle autorità e le autodenunce delle aziende.

Le ultime difficilmente arriveranno.