25 novembre, Comune, scuole, polizia e Cav: parola d' ordine sensibilizzare e denunciare

Un messaggio di educazione e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

È il senso della manifestazione che si è svolta questa mattina davanti al Comune di Campobasso.

Protagonisti i ragazzi delle scuole superiori e in particolare del Liceo Galanti. Insieme alle concertiste del conservatorio di Campobasso Lorenzo Perosi. Si sono esibiti in spettacoli musicali, dal canto al fagotto. Dalle percussioni al Jazz. Un modo per creare attenzione nei più giovani. E nelle pause il centro Befree che si occupa delle donne che subiscono violenza e la Questura di Campobasso con il camper " Questo non è amore" hanno sensibilizzato alla denuncia e all' empowerment.

In particolare Befree ha sottolineato che al di là del sesso abbiamo tutti la stessa intelligenza e lo stesso modo di riuscire.

Il vicequestore Domenico Farinacci ci ha fornito delle spiegazioni sul codice rosso.

In Molise le applicazioni sono in media col resto d'Italia. E se non si arriva subito all' arresto è perché spesso le situazioni da valutare sono complesse.

Importante momento anche per l' amministrazione comunale che è riuscita a creare una rete di sensibilizzazione. Parola d' ordine chiamare il 1522 in caso di emergenza. E sensibilizzare chi vede una situazione di violenza ad aiutare le vittime e spingerle alla denuncia.

