25 novembre, il Consiglio regionale osserva un minuto di silenzio per le vittime di femminicidio

Il Consiglio regionale, nel corso della seduta di oggi, ha voluto commemorare la Giornata

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Prima dell’inizio dei lavori il Presidente Salvatore Micone, a nome di tutti i Consiglieri, ha

ricordato come la Giornata di oggi rappresenti “un’occasione per le comunità nel loro

complesso, e per i singoli cittadini nella propria individualità, per riflettere, prendere coscienza

e sentirsi impegnati su quella che è certamente una battaglia culturale e di civiltà da

combattersi uniti per l’eliminazione di qualsiasi forma di violenza contro le donne. In ogni

società, anche quelle che si vantano di essere più evolute culturalmente, tecnologicamente e

scientificamente, e in ogni strato della popolazione, persone più facoltose o indigenti, colti o

analfabeti, si registrano ogni giorno violenze fisiche e psicologiche contro le donne. Madri,

mogli, figlie, colleghe, dipendenti, studentesse. semplici conoscenti o persone incontrate su un

mezzo pubblico o per strada, diventano vittime inconsapevoli di persecuzioni e violenze di ogni

genere, perpetrate da uomini che esse annoveravano tra gli affetti più cari di carattere

familiare, amicale o comunque da persone da cui non vi era ragione logica per aspettarsi

aggressioni. Tali fenomeni di violenza, in troppi casi sfociano in omicidi efferati. Spesse volte

le donne si trovano ad affrontare queste difficili condizioni da sole, senza aiuti esterni e

appesantite dalla paura, dalle umiliazioni quotidiane o dai ricatti di ritorsioni nei confronti dei

figli o di altri affetti cari. La violenza contro le donne è un vero e proprio crimine contro

l’umanità, deve quindi essere combattuta da tutti, uomini e donne, senza risparmio, senza

giustificazioni culturali o religiose, senza tentennamenti di ordine operativo e giuridico. Un

uomo che tira un solo schiaffo ad una donna, non ha onore e non merita il rispetto sociale dei

sui simili. Una donna che riceve un solo atto di violenza fisica o psicologica merita la

comprensione, la condivisione e il sostegno morale e materiale delle istituzioni di ogni ordine e

grado e dell’intera comunità che la ospita. Il Consiglio regionale del Molise è particolarmente

attento a questo tema. Ricordo ad esempio che lo scorso anno, a seguito di un ordine del

giorno votato all’unanimità dall’Assemblea, questa Presidenza ha disposto il posizionare, nella

sala immediatamente antistante all’Aula consiliare, di una poltrona rossa, di una rosa bianca e

di un paio di scarpe rosse simbolo del cosiddetto “Posto Occupato” lasciato nella società da

ogni donna uccisa da un uomo. Un modo per ricordare, nel cuore della democrazia

assembleare regionale, ad ogni uomo e donna chiamato a servire l’istituzione consiliare

l’impegno politico che deve essere assunto da tutti e ciascuno a far in mondo, a seconda delle

proprie possibilità e responsabilità, che nella nostra società mai più posti vuoti siano lasciati da

donne vittime di aguzzini uomini. Ogni morte, ogni violenza subita da una donna, è una

violenza perpetrata a tutta la società, oltre ad essere una pesante sconfitta per ogni comunità,

per ogni istituzione e per ogni cittadino libero e giusto che non è riuscita a prevenirla e

fermala”.

Il Presidente Micone ha poi voluto ricordare come “quest’anno, su impulso e condivisione

dell’intero Ufficio di Presidenza, ribadiamo l’impegno del Consiglio regionale e di tutti i molisani

a contrastare e prevenire qualsiasi atto di violenza contro le donne, con un altro atto

simbolico: l’illuminazione di arancione della facciata di palazzo D’Aimmo, dalla sera di sabato

23 fino alla sera del 30 novembre. Come è noto il colore arancione è stato scelto in ambito

internazionale per contraddistinguere questa giornata, simboleggiando un futuro in cui le

donne si saranno liberate dalla violenza degli uomini”.

L’Assemblea ha quindi voluto rispettare un minuto di silenzio in ricordo di tutte quelle donne

morte o perseguitate a causa della violenza perpetrata da un uomo nella nostra società.