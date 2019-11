25 novembre a Isernia, Questore e centri antiviolenza: sensibilizzare alla denuncia

Si è svolto questa mattina, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’incontro con la stampa, con i rappresentanti dei centri antiviolenza e delle associazioni impegnate nella lotta alla violenza di genere presso la Sala di Ascolto Riservato allestita presso la Questura e intitolata a “Stefania Cancelliere”.

L’incontro, fortemente voluto dal Questore Roberto Pellicone, è stato l’occasione per ribadire, ancora una volta, l’importanza della prevenzione e dell’informazione e dell’approccio sinergico tra i vari operatori coinvolti: le forze dell’ordine, le associazioni e i servizi sociali.

All’incontro sono intervenuti i familiari di Stefania Cancelliere, giovane donna e mamma, figlia di questa terra, barbaramente uccisa nel 2012.

L’attrice Daniela Terreri, testimonial dell’evento, per un sopravvenuto impegno di lavoro, con profondo rammarico, non è potuta intervenire, ma ha voluto comunque testimoniare la sua vicinanza con un video-messaggio.

Al termine, l’equipe multidisciplinare si è spostata davanti all’Auditorium “Unità d’Italia” in occasione dell’evento organizzato dalla Prefettura di Isernia, per testimoniare l’impegno della Polizia di Stato in questa delicata e drammatica realtà e davanti al Centro Commerciale “In Piazza” per sensibilizzare i cittadini sulla cultura del rispetto.

Il messaggio che il Questore ha voluto dare è rivolto alle donne affinché si rivolgano con fiducia alla Polizia di Stato e ai centri antiviolenza per segnalare anche i primi segnali di violenza: troveranno ad ascoltarle e a consigliarle persone qualificate e competenti.