Un angolo di Agnone vestito di rosso, con le sedie che simboleggiano la solitudine delle donne vittime del "femminicidio".Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Un angolo di Agnone vestito di rosso, con le sedie che simboleggiano la solitudine delle donne vittime del "femminicidio". NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE Un pensiero che deve nascere nelle nostre menti per rispettare la dignità femminile. L'Amministrazione Comunale con un piccolo gesto simbolico ha inteso sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema tanto delicato quanto troppo diffuso e spesso taciuto. Ricordiamo a tutte le donne che gli atti di violenza vanno denunciati e per qualsiasi dubbio o paura presso gli uffici comunali e l'ambito territoriale è a disposizione personale dedicato e che presto sarà attivato uno specifico sportello proprio per la violenza di genere.