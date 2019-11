Aiga Molise, importanti riconoscimenti per i giovani avvocati molisani

Si è svolto Sabato 23 Novembre 2019, presso la sala degli Avvocati in Cassazione, il primo CDN del neo Presidente eletto Antonio De Angelis, nell’ambito del quale vi sono stati importanti riconoscimenti per i giovani avvocati delle Sezioni AIGA di Campobasso, di Isernia e di Termoli-Larino.

A dare la notizia è il neo eletto Coordinatore Regionale Molise Avv. Fausi Khalifh Iannucci al quale è andata anche la nomina di Coordinatore del dipartimento nazionale di “Monocommittenza: “Abbiamo appreso, con grande orgoglio, che oggi, nell'ambito della formazione della nuova Giunta Nazionale AIGA, riunita appositamente nel Consiglio Direttivo di Roma, è stata nominata anche la collega Avv. Mariangela Di Biase (Presidente uscente della Sezione Aiga Cb), quale componente dell’Ufficio Legislativo della Giunta Nazionale. I colleghi, Avv. Marialaura Cancellario e Avv. Stefano De Benedittis, sempre della Sezione di Campobasso, sono stati, invece, nominati rispettivamente membri del dipartimento di “Diritto del lavoro” e del dipartimento “Rapporti con il parlamento e le Istituzioni.”.

“La Sezione di Isernia, poi, guidata dal neo Presidente Alberto Ranieri, ha visto riconosciuta la nomina dell’Avv. Michela Morelli, quale componente del dipartimento “Diritto e procedura civile”.

“Per quanto riguarda, infine, la mia Sezione – prosegue l’Avv. Khalifh Iannucci - è stata nominata, all’interno del dipartimento “Specializzazioni e nuovi spazi di mercato”, l’Avv. Clementina Vitale.”.

“Nel contesto di una politica forense sempre più dinamica – sostiene, ancora, Iannucci - che vede le Associazioni giocare un ruolo rappresentativo importante e decisivo, la presenza di giovani professionisti in un organismo di rilevanza nazionale non può che gratificarci e rendere onore a tutti noi. Congratulazioni vivissime a tutti gli eletti e un grazie particolare al Presidente Nazionale, Avv. Antonio De Angelis, per aver creduto e riposto fiducia in noi giovani avvocati molisani.”.