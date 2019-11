Terremoto in Albania, 6 morti e 200 feriti: paura in Molise, Abruzzo, Campania e Puglia

E' di alimeno 6 morti e 200 feriti il bilancio del terremoto di stanotte sulla costa nord dell'Albania, mentre si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati alla ricerche di decine dispersi. Con una magnitudo di 6,5 si tratta del sisma più potente nella storia recente dell'Albania. Il terremoto è avvenuto in piena notte, alle 2.54 (ora locale, 3,54 in Italia), sorprendendo nelle abitazioni la maggior parte della popolazione.

La scossa fortissima è stata avvertita anche in Campania, Puglia, Abruzzo e Molise.

In particolare a Campobasso e nelle zone del basso molise le persone che abitano ai piani alti hanno avvertito un movimento oscillatorio che in alcuni casi li ha costretti a scendere in strada.

Ma il Governatore della Puglia Emiliano, verso le 6 di questa mattina ha rassicurato tutti sostenendo che in Italia non si sono verificati danni a cose e persone.

Differente invece la situazione in Albania dove la situazione delle vittime e dei feriti è in costante aggiornamento.