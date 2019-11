Terremoto in Albania, la Protezione Civile Molise pronta ad inviare una colonna mobile: con loro anche 3 volontari Congeav

Si è attivata anche in Molise la macchina dei soccorsi per il terremoto in Albania. Lo ha voluto la Protezione Civile del Molise che ha deciso di inviare nei pressi di Durazzo una unità mobile per i soccorsi. Si tratta di tutto quanto necessario per la sopravvivenza degli sfollati dalle abitazioni.

La Protezione civile ha inviato la richiesta di partecipazione ai soccorsi a tutte le associazioni del territorio esperte in questo settore.

Ha risposto in maniera immediata la C.O.N.G.E.A.V che invierà sul posto 3 volontari.