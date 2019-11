Formazione professionale, il Movimento Cinque Stelle: la legge della maggioranza potrebbe essere illegittima

"É giusto che sappiate.

È giusto che conosciate l’impegno dei nostri portavoce che ieri, come è normale e giusto che sia, fino a mezzanotte in Consiglio regionale hanno cercato esclusivamente di fare i vostri interessi".

Lo hanno dichiarato al termine della giornata di ieri i consiglieri del Movimento Cinque Stelle in merito alla legge sulla formazione professionale.

Che aggiungono: "È giusto che sappiate di una legge per la formazione professionale varata dalla maggioranza senza individuarne le risorse, quindi a rischio illegittimità.

È giusto che sappiate del nostro intervento che ha dato forza e concretezza all’impegno del Consiglio regionale contro il progetto della turbogas a Presenzano, a due passi dal Molise.

Ed è giusto che sappiate come, sempre ieri, tutte le mozioni sulle procedure di selezione bandite dalla Regione Molise non sono state approvate per colpa dell’assenza in aula di consiglieri di centrodestra che ogni giorno contestano Toma. Sono gli stessi che alzano la voce, minacciano atti clamorosi, quelli che, ad esempio, prima dicono di condividere con noi la battaglia per la stabilità dei precari storici della Regione, ma poi con la propria assenza non permettono l’approvazione degli atti.

Già, perché dovete sapere che anche ieri tutte le votazioni sui documenti presentati sono terminate con 9 voti favorevoli e 9 voti contrari e, in questi casi, la parità vuol dire bocciare le proposte. Tuttavia è anche giusto che abbiate conferma del fatto che la maggioranza di Toma non esiste più.

Certo, è frustrante vedersi respingere qualsiasi proposta per un solo voto e sentirsi dire dal governatore sorridente: “Voi non avete i numeri”. Tutto questo mentre la legislatura è in una sorta di limbo, mentre la Giunta è paralizzata, mentre il Molise si spegne.

Ma nonostante questo, grazie anche al vostro affetto, non perdiamo coraggio, non perdiamo la forza di impegnarci ogni giorno ancor di più per il bene comune. E non perdiamo il sorriso.

Perché come sanno tanti di voi: è difficile vincere chi non si arrende mai…".