Terremoto in Albania, ecco come sarà composta la squadra di soccorsi molisana

È partita questo pomeriggio da Campochiaro la macchina dei soccorsi della Protezione civile del Molise, in aiuto ai terremotati dell' Albania.

In serata arriveranno a Bari per imbarcarsi per Durazzo e mettersi a disposizione della macchina dei soccorsi internazionali. Mentre lì, dall' altra parte sull'Adriatico la conta di morti e feriti continua a diventare più grossa. E alcuni di questi arrivano per essere curati negli ospedali pugliesi.

La colonna mobile del Molise sarà composta da 45 tende, 270 posti letto. Ci sarà una cucina da campo completa di 23 tavoli e 54 panche per 250 posti. Ci sono anche tre generatori da corrente di 150kw, 4 padiglioni igienici mobili, una tensostruttura, 11 automezzi di cui 5 appartenenti ad associazioni e 6 in dotazione della Protezione civile regionale con officina mobile. In totale partono 35 volontari da tutta la Regione.