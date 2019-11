Montaquila, sparatoria e malviventi in fuga: uno ferito, caccia agli altri due dalla Guardia di Finanza

Spatoria tra la Guardia di Finanza di Isernia e tre rapinatori in fuga vicino a Montaquila

La vicenda è iniziata con una rapina in una frazione di Castel di Sangro ai danni di un uomo che era in strada con il suo cane.

Poi i tre responsabili sono fuggiti in auto sulla Statale 158 e non si sono fermati all'alt dei finanzieri a Montaquila. Da qui l'inseguimento, durante il quale l'uomo alla guida dell'auto ha perso il controllo finendo fuori strada.

Quando i tre hanno tentato la fuga a piedi è nata la sparatoria. Un uomo è rimasto ferito e si trova in ospedale ad Isernia mentre gli altri due sono ricercati dalla guardia finanza nell'area boschiva di Masseria La Corte. Fonte Rai news https://www.rainews.it/tgr/molise/articoli/2019/11/mol-sparatoria-guardia-finanza-fuga-bccf7221-4d26-4830-b034-9f5ab57a7384.html