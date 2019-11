Terremoto in Grecia, magnitudo 6.8: avvertito in tutto il Sud Italia

A 24 ore dal terremoto di 6.5 gradi che ha sconvolto l' Albania, per il quale si sono mosse anche le colonne mobili della Protezione Civile del Molise, un nuovo sisma ha sconvolto l' area est del Mediterraneo. E anche questa volta è stato avvertito in tutto il Sud Italia. La magnitudo è di 6.8 della scala Richter e il sisma si è verificato intorno all’una in Grecia. Epicentro del terremoto nello Ionio, più precisamente a 25 chilometri a sud Ovest dell’isola di Zante con una profonditàdi circa 10 chilometri. Il terremoto avvenuto questa notte in prossimità di Zante, in Grecia, ha causato danni al porto della stessa isola ma risulta ancora funzionante. Alcuni edifici sull’isola sono stati danneggiati, ma la maggior parte delle abitazioni ha retto senza particolari problemi al terremoto e risulta intatta.