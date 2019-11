Piano sociale 2020- 2022, in corso le audizioni in quarta commissione regionale

É in corso in queste ore in IV Commissione consiliare permanente l'audizione in merito al piano sociale 2020-2022 stilato dall'assessorato alle politiche sociali.

Dopo l'audizione dell'assessore regionale Mazzuto e della struttura regionale, che ha lavorato materialmente alla redazione della bozza del piano sociale, quest'oggi è la volta dei coordinatori degli Ambiti territoriali sociali e dei presidenti del comitato dei sindaci degli ambiti territoriali sociali. I rappresentanti che partecipano oggi ai lavori della Commissione, evidenziano le criticità e le difficoltà che riscontrano nei territori di appartenenza. Ed è proprio grazie agli interventi di quest'oggi, da parte di ognuno di loro, che rappresentano la voce del territorio, che il piano sociale da approvare, sarà uno strumento aderente ai bisogni del territorio.