Terremoto in Albania, nuova scossa forte in mare: magnitudo 5.2. Avvertita sulla costa molisana

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 27 novembre 2019, precisamente alle 15.45, nel mar Adriatico meridionale poco a largo dell’Albania.

Secondo i dati giunti dall’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 5.2 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato localizzato a 12 km di profondità. Epicentro individuato nel mar Adriatico, appena 4 km a largo della costa albanese in direzione di Plazhi San Pietro, oltre 20 km a nord di Durazzo. Epicentro leggermente più a ovest rispetto alla forte scossa di magnitudo 6.5 che ha devastato diverse città albanesi ieri notte. Questa volta l’epicentro è stato individuato in mare.

La scossa è stata nettamente avvertita per oltre 15-20 secondi in tutta l’area di Durazzo e Tirana, dove sono ancora in atto le ricerche dei dispersi sotto le macerie. Ricordiamo che le vittime ufficiali al momento sono 26 per la scossa di ieri.

Questo nuovo episodio non dovrebbe aver causato danni a cose o persone, se non nelle aree costiere prossime all’epicentro.

La scossa è stata chiaramente avvertita in Puglia e anche sulla costa molisana ma non ha creato danni a cose o persone