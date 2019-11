Quarta commissione regionale, terminate le audizioni per il piano sociale 2020 2022

La presidente Filomena Calenda, ha presieduto nella mattinata di oggi una seduta della IV

Commissione consiliare nella quale, nell’ambito dell’esame del Piano Sociale Regionale 2020-

2022, sono stati auditi i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e il Comitato dei Sindaci

degli Ambiti Territoriali Sociali.

La presidente Calenda ha ringraziato i Presidenti di Ambito e i Sindaci intervenuti per la

sensibilità istituzionale dimostrata nel voler condividere con la Commissione esperienze

maturate sul campo, operando in prima linea in quel complesso e particolare settore che è il

sociale. “Gli stessi –ha detto ancora la Presidente- hanno voluto fornirci suggerimenti ed

esprimere valutazioni sul Piano Sociale regionale in corso di esame. Elementi che terremo in

particolare considerazione nell’ambito delle valutazioni che siamo chiamati a svolgere in sede

di esame del provvedimento”. La Calenda ha voluto poi manifestare condivisione per la

richiesta pervenuta alla Commissione per la creazione di una vera e propria rete istituzionale

stabile e funzionale tra i soggetti chiamati ad svolgere, a vario titolo e livello, azioni di

pianificazione, programmazione e operatività nel sociale, al fine di trasformare le richieste

raccolte dal territorio in risposte concrete e operative fornite ai cittadini.

La Calenda, infine, ha sottolineato positivamente come il Piano, tra le varie cose, recepisce

opportunamente quanto previsto dall’ultima Legge di Stabilità regionale per la lotta alla

povertà.

L’esame del Piano Sociale Regionale, che vedrà la stesso Presidente Calenda quale relatrice in

Commissione, continuerà nelle prossime sedute del consesso.