25 novembre, scenario nero: le speranze di cambiamento ridotte al lumicino

Il 25 novembre avevo promesso un video che non ho ancora fatto. La verità è che non ci riesco. Ho il cuore pieno di angoscia su questo tema delle violenze sulle donne. Non vedo speranza di miglioramento leggendo le statistiche ISTAT e Questo non è amore. Non è possibile che 4 donne su 10 in Abruzzo ritengono normale subire atti di violenza. Non è possibile che ogni 15 minuti in Italia ci sia una donna che viene picchiata, stuprata o uccisa. Non è possibile che non si parli abbastanza della violenza economica e psicologica. Non è possibile che un leghista dica che 90 denunce su 100 sono false quando 90 donne su 100 non denunciano le violenze subite.

Non vedo margini di miglioramento quando uomini vogliono dire alle donne come liberarsi. E nemmeno quando insospettabili vanno a parlare di scarpette rosse in giro per l' Italia, dicendo di essere il bene e invece la bestia ce l' hanno nel loro cuore.