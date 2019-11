Regione Molise, il severo giudizio della Corte dei Conti: Toma bocciato

Il Molise spende troppo, rendiconta male e in ritardo ed ha grosse difficoltà nel colmare il disavanzo. É la sentenza arrivata ieri dalla Corte dei Conti riunita per il Giudizio di parificazione della Regione Molise. La cosa più grave è che non ci sarebbero i soldi per assumere i 14 dipendenti che dovrebbero servire la Regione. Il debito accertato è di 547 milioni di euro, su 2miliardi e 800 milioni, sul bilancio previsionale, con l'invito alla Regione per prendere tutti i provvedimenti necessari per diminuirlo. La Corte dei conti punta anche il dito sul ritardo con cui la regione Molise paga i suoi fornitori e sugli appalti che le partecipate della regione affidano senza trasparenza e senza rispettare le normative vigenti. Tanto che su 30 pratiche esaminate dalla Corte del Conte, solo 2 erano regolari. Problemi anche sulla sanità. Lo scorso anno il Molise è riuscito a raggiungere il pareggio di bilancio sanitario, solo grazie al contributo di solidarietà delle altre regioni e delle tasse aggiuntive. Quest'anno, scrive il procuratore regionale, chiuderà con un disavanzo di circa 40 milioni.

