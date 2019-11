Consiglio comunale, deliberata la spesa di 20 mila euro per l' "Agnone International film festival": l' evento é in programma a novembre 2020

Consiglio comunale lampo oggi a Agnone. Iniziato oltre le ore 18, alle 19.40 era già terminato. Pochi i punti all'odg, solo 3, che rispetto agli 11 messi in odg più volte, hanno permesso di chiudere l'assise in tempi definbili "umani" Al primo punto la variazione nel bilancio di previsione esercizio 2019. La suddetta variazione riguarda circa 180mila euro di maggiori entrate derivate per circa 60mila dagli accertamenti dall'evasione IMU e 32mila di provenienza governativa, questi ultimi vincolati alla manutenzione del territorio. La restante somma oltre ai 60 e i 32 mla euro, sono partite di giro, soldi provenienti prevalentemente dalla regione per l'erogazione di servizi

Marcovecchio e la sua la maggioranza hanno deciso di destinare i 32 mila euro al rifacimento dell'asfalto,alle ringhiere di Via Nenni e di via Ionata e i restanti 15mila per altre tipologie di manutenzioni. Invece i 60mila euro sono stati cosi ripartiti: 20mila da ritenersi contributo al progetto dell' "Agnone International film festival", evento culturale programmato nei giorni 11-12-13-14 novembre 2020, 20mila all'Associazione la Ndocciata e altri 20mila destinati a capitoli vari.

Saia consigliere del gruppo politico di minoranza Nuovo Sogno Agnonese , ha dichiarato a fine seduta:"abbiamo suggerito che la somma relativa ai 32mila euro poteva invece essere utilizzata interamente per il manutenzione del territorio delle contrade e in relazione alle scelte effettuate nella ripartizione dei 60mila euro, abbiamo suggerito che sarebbe stato opportuno destinarla per la messa a disposizione gratuita di un pullman per gli studenti, viste le grosse difficoltà sulla rete viaria, e senza nulla togliere all'evento cinematografico l'international Film Festival a Agnone si poteva finanziare un Festival sui formaggi per meglio valorizzare i prodotti tipici locali "

. Scarano, consigliere di minoranza gruppo politico Agnone Identità e futuro, invece, nell'intervista del dopo consiglio ha affermato: c'è una assenza di collaborazione tra maggioranza e forze di opposizione, il consiglio si può definire non legittimo perchè come da regolamento è stato bypassata una regola democratica che prevede la convocazione del consiglio dei capigruppo,prima del consiglio,sede istituzionale dove si concorda l'ordine del giorno. Ci siamo ritovati con un ordine del giorno non concordato, e ci hanno presentato progetti mai visti o discussi,inoltre mancava il parere del revisore dei conti che avviene a chiusura definitiva del provvedimento.. Nel merito delle scelte operate , non sono d'accordo, non siamo stati messi in condizioni di dare il contributo, potevano essere operate altre scelte se ci fosse stato il confronto, invece si va n consiglio su scelte gia fatte e solo per alzare la mano. Sul patrimonionio immobiliare non si capisce da dove e' scaturito il valore, sugli atti non si evince da dove scaturisce il valore dei beni alienabili."

Insomma un consiglio che a differenza di altri non ha suscitato un acceso dibattito o scontri tra maggioranza e opposizione com spesso accade. Una grossa novità si è appresa in questa assise, quella che a Agnone nel novembre 2020 è programmato un evento di portata internazionale di quattro giorni che interesserà la cultura, il cinema, in particolare i cortometraggi.

Progetto creativo e ambizioso, per un piccolo centro come Agnone la cui paternità va attribuita, probabilmente, ai noti artisti agnonesi, Tonino Di Ciocco e Andrea Cacciavillani. Comunque nella storia passata di Agnone, noti personaggi della cultura gnonese, ebbero la capacità di creare eventi letterari in grado di attrarre scrittori e poeti di livello internazionale. A dimostrazione che non sono i luoghi, piccoli o grandi, a fare la storia bensi gli uomini che li abitano e adesso questo progetto sul un festival internazionale del cinema si spera vada a buon porto, fra l'altro programmato in un mese che vede i flussi turistici fortemente in calo, potrebbe essere sicuramente un evento che muove l'economia locale.. Certo,come dice il consigliere Saia anche un "Festival Dei formaggi" non andava escluso, ma lo spirito ha bisogno di nutrirsi come lo stomaco di riempirsi.