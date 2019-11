Il Molisenonsilega, le sardine sbarcano a Campobasso il 7 dicembre con un flash mob

Il Molisenonsilega. È questo lo spot che anche a Campobasso come in tutta Italia sta interpretando il Movimento delle sardine. Per far capire che anche il Molise esiste si è deciso di non aspettare l' arrivo in città di Matteo Salvini. Sarebbe impossibile. In Molise non sono previste elezioni a breve termine quindi è difficile che l' ex ministro degli Interni si faccia vivo a Campobasso. Ma le sardine ci saranno, in piazza municipio alle 18.30 del 7 dicembre. L' obiettivo è raggiungere quota 6mila anche in Molise con un flashmob.