Colletta alimentare, torna domani nei supermercati molisani

Torna domani, sabato 30 novembre, in 100 punti vendita del Molise la 'Colletta alimentare', iniziativa promossa dalla Fondazione Banco alimentare onlus. I volontari, riconoscibili dalla tradizionale pettorina gialla, raccoglieranno alimenti per l'infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati, biscotti. I prodotti saranno distribuiti nelle prossime settimane alle 4.698 persone bisognose del Molise assistite dal Banco Alimentare mediante 33 enti convenzionati, mense dei poveri, associazioni di volontariato, Caritas e parrocchie. (ANSA).