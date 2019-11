Comandante marina militare albanese incontra e ringrazia Anc nucleo di protezione civile di Agnone per il lavoro svolto.

Il comandante della marina militare albanese si è oggi recato al campo della Protezione Civile regionale del Molise di Durazzo.

L' obiettivo della visita era ringraziare i volontari e la colonna mobile che, ormai da giorni, si stanno prodigando per mettere in sicurezza i sopravvissuti al sisma del grado 6.5 della scala Richter di qualche notte fa.

Il comandante ha incontrato anche l'Anc nucleo di protezione civile di Agnone per complimentarsi per il lavoro svolto. I ringraziamenti anche ad altomolise.net per la diretta di qualche ora fa dove vi abbiamo raccontato come stanno vivendo i soccorritori.

"Un lavoro non facile- ha detto via WhatsApp Duilio il volontario- ma questa esperienza ci sta arricchendo molto da tutti i punti di vista".