Poggio Sannita, tentativo di incendio di un' autovettura: i carabinieri evitano il peggio

Di nuovo un incendio di auto ma questa volta sventato fortunatamente. Ancora una volta a Poggio Sannita. È la quarta nel giro di un mese nel paese altomolisano.

Il fatto é avvenuto poche ore fa nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L' atto criminoso è stato sventato prima di aver bisogno dell' intervento dei pompieri.

Pare che anche questa volta possa essere di natura dolosa.

Il sindaco ha già richiesto di partecipare nuovamente a un bando per le telecamere in paese. Da quello precedente erano stati esclusi perché l' indice di criminalità era basso. Ora ovviamente questa lunga scia di eventi criminosi dovrebbe cambiare le carte in tavola.