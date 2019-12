Agnone, la crisi e Amazon mordono il piccolo commercio: indiscrezioni parlano di chiusura di circa 7 attività di ogni genere

Ci siamo riproposti di reperire e fornire dati sulla chiusura e apertura dei piccoli negozi di Agnone, ma oramai ne parlano proprio tutti. Sono previste circa 6-7 chiusure di attività commerciali, qualcuna purtroppo ha già abbassato le serrande. Triste ascoltare notizie di siffatta specie. Come chiudono sei o sette attività commerciali? Chiudere i negozi vuol dire ulteriore fuga verso altre mete ed è vero che di fronte alla crisi l’appello a salvare il negozio dietro l’angolo potrebbe apparire secondario se non futile ma la chiusura oltre ai danni alla già scarsa economia locale, crea un problema di spersonalizzazione dei luoghi che si traduce in un grave impoverimento della vita di tutti noi.Il macellaio, il fioraio, il panettiere, il tabaccaio, il salumiere, di un piccolo paese e le strade, le piazze, i vicoli dove sono situati, sono la nostra storia, la nostra memoria, le nostre radici. Purtroppo dai dati nazionali, c'e' in atto una vera mattanza sulla chiusura dei piccoli negozi, a fronte di uno che apre, ne chiudono dueI numeri purtroppo parlano chiaro.

Dai dati ISTAT Solamente nel 2016 abbiamo assistito alla chiusura di 25.469 piccoli negozi: 15mila nel Centro-Nord e 10mila nel Sud e nelle Isole. Nel 2017, complessivamente hanno chiuso, senza essere sostituite, circa 10mila imprese del commercio al dettaglio in sede fissa, al ritmo di 27 negozi in meno al giorno. Dal 2007 ben 91mila negozi hanno abbassato la serranda ed è per questo che, se si continuerà così, tra 10 anni in Italia spariranno i classici negozi di quartiere.. Non è solo un problma legato allo spopolamento,o la crisi ma anche a tutti quelli che oramai fanno acquisti su piattaforme che fatturano miliardi su miliardi, Amazon ad esempio fattura 1,5 miliardi di $ in un giorno, in un giorno!!!