Parco storico e archeologico di San Vincenzo al Volturno, Scarabeo: incassato il parere positivo del Caal il testo torna in quarta commissione

"La Conferenza delle Autonomie Locali (Cal), ha espresso il suo parere finale in merito al testo della proposta di legge regionale sull’Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del sito di San Vincenzo al Volturno, testo che ora tornerà in IV Commissione e quindi in Consiglio Regionale per le determinazioni conclusive ".

Lo ha dichiarato il consigliere Massimiliano Scarabeo che aggiunge : "Un altro passo in avanti per questa mia nuova proposta di legge regionale che, devo sottolineare, è stata ampiamente condivisa dai colleghi di Palazzo D’Aimmo. Lo scopo di questa Legge regionale, è legato alla valorizzazione e alla protezione ambientale di tutta la zona archeologica e storico-naturale, del complesso monastico di San Vincenzo. Lo spirito della proposta legislativa passa attraverso la ricostituzione e il miglioramento degli eco-sistemi naturali, il rispetto ecologico, naturalistico e paesaggistico del territorio, nonché la tutela della qualità dei corsi d’acqua e dei sistemi idrici, idrografici e idrogeologici ad esso collegati. Ulteriori elementi che vanno a favore dello sviluppo del territorio che può essere sfruttato promuovendo idonee azioni aventi scopi culturali, scientifici e didattici. Ma anche per aumentare le presenze turistiche, che sicuramente potranno dare l’impulso giusto al tessuto economico e quindi occupazionale del territorio. Il Molise, dopo il Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, potrà valorizzare un’altra area del territorio della provincia di Isernia, quella storica e archeologica del sito di San Vincenzo al Volturno.