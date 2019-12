Campagna anti bullismo e cyberbullismo: la garante Lanciano incontra gli studenti della D'Ovidio di Campobasso

Campagna anti bullismo e cyberbullismo. La Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, ha portato il suo messaggio e sostegno anche ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo "D'Ovidio" di Campobasso. Insieme con gli studenti e i docenti, anche il Dirigente Scolastico Luigi Confessore. "Ringrazio tutti per l'accoglienza e per la partecipazione. Questi incontri nelle scuole per contrastare l'escalation di bullismo e cyberbullismo - ha commentato Leontina Lanciano - sono stati proficui, a testimonianza del forte interesse dei ragazzi verso tematiche che li riguardano da vicino".