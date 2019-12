Agnone-Donna in auto incontra un lupo che le taglia la strada nei pressi di supermercato MD

Ieri 2 dicembre intorno alle ore 20, una donna alla guida della sua auto mentre percorreva il tratto nei pressi del supermercato MD a Agnone,si è vista attraversare la strada da un lupo, un animale di grossa taglia. La donna immediatamente inchiodava la macchina e il lupo ha attraversato la strada in tranquillità e si è fermato sul ciglio della strada a osservare la donna in auto.. Non era affatto spaventato e non aveva fretta.. Spaventatissima invece la donna che esclude categoricamente che l'animale fosse un cane anzichè un lupo. La donna conosce molto bene i cani, ne possiede più di uno. La preoccupazione è quella che oramai gli animali selvatici si avvicinano con tranquillità ai centri abitati. Nei pressi del supermercato circolano tante persone e tante donne con i bambini nei passeggini che si recano a piedi a fare la spesa. Questa mattina sarebbe stata avvertita la forestale