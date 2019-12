Venafro, i carabinieri sequestrano quasi 800 grammi di droga da papavero

Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Venafro, nel corso di servizi mirati tesi ad imprimere maggiore incisività in termini di prevenzione e repressione dei reati contro il fenomeno degli stupefacenti, durante tali controlli in Sesto Campano, è stata rinvenuta, ben occultata, nella fitta vegetazione, una borsa con all’interno 8 involucri di plastica contenenti capsule essiccate di papavero da oppio, del peso circa 767,50 grammi, che è stata prelevata e sottoposta a sequestro.

Sono state immediatamente avviate le attività di indagine, ispezionando a tappeto la zona interessata, per risalire alla persona che ha abbandonato la borsa. Tuttora sono in corso ulteriori approfonditi accertamenti tesi per definire l’esatta dinamica dei fatti.