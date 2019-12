Completata l'attivazione della nuova stroke unit presso ospedale Cardarelli

In accordo a quanto previsto dat Programma Operativo Straordinario 2015-18 circa la riorganizzazione dei Presidi Ospedalieri regionali in base agli standard di dotazione strutturale e tecnologica, bacino di utenza, complessité delle prestazioni previsti dat D.M.70/Z015 e secondo un modello Hub&Spoke, e coerentemente con l’obiettivo strategico prioritario di realizzare una rete di emergenza-urgenza per Ie patologie tempo-dipendenti in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini in modo equo su tutto il territorio regionale, la ASReM ha completato la riorganizzazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale per l’ictus cerebrale. Si é concluso, infatti, in data 2/12/2019 l’allestimento di un’area di degenza, da oggi pienamente funzionante ed autonoma dal punto di vista della dotazione organica, tecnologica e strumentale, dotata di 6 posti letto di Stroke Unit, 6 di Neurologia + 2 DH, collocata at terzo piano del PO Cardarelli di Campobasso, dove saré garantito, tra I’altro, il trattamento, con particolare riferimento alla trombolisi endovenosa, ai pazienti molisani con patologia cerebrovascolare acuta che accedano agli ospedali aziendali ASReM Hub e Spoke, riducendo il ritardo evitabiIe'Iegato alla distanza dalla Stroke Unit. Una riorganizzazione che va ben oltre il mero spostamento logistico e che, at fine di fornire risposte appropriate ai bisogni espressi da tutta la popolazione di riferimento, mette in relazione con modalita formalizzate e coordinate professionisti, strutture, servizi ospedalieri e territoriali deII’emergenza net rispetto deII’erogazione dei LEA, della continuité assistenziale e deIl’appropriatezza clinico-organizzativa,

anche grazie alla introduzione di infrastrutture tecnologiche di sistema (telestroke) per la condivisione funzionale di competenze tra presidi Hub e Spoke.

La Direzione desidera esprimere il proprio apprezzamento a tutti coloro, staff, servizi ed operatori sanitari che, con il proprio impegno, in tempi brevi e in sicurezza, hanno contribuito at raggiungimento del traguardo deII’attivazione del Reparto secondo Ie tempistiche stabilite.

In particolare, un ringraziamento va a tutto il personale deII’equipe medica e infermieristica, oltre che, naturalmente, at responsabile deII’UO, dott. Nicola lorio, per il prezioso lavoro svolto e per to spirito di collaborazione dimostrato, in una logica cooperativa tesa aIl’esclusivo raggiungimento deII’obiettivo prioritario di presa in carico delle persone assistite.