Droga in auto, segnalata una donna a Bojano

I carabinieri del comando compagnia di Bojano, hanno attuato un servizio a largo raggio, volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori, intensificando i controlli a Bojano, Cercemaggiore e Sepino. Se da un lato le attività investigative volte all’individuazione degli autori del furto in abitazione a Cercemaggiore qualche giorno addietro, proseguono ad ampio respiro e si concentrano anche alla ricerca di possibili collegamenti con altri colpi messi a segno in territori limitrofi, dall’altro l’attività preventiva è stata intensificata. Le pattuglie impiegate sul territorio sono state dislocate in luoghi “strategici”. Di fatto uno “stop” lo si è imposto. Nelle giornate infrasettimanali numerosi sono risultati i controlli effettuati. Diverse le perquisizioni, sia personali che veicolari effettuate dai vari equipaggi e proprio nel corso di una di queste, un equipaggio dell’aliquota operativa, ha rinvenuto nella disponibilità di una giovane donna, una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che le è costata la segnalazione all’Autorità Prefettizia. L’attività di prevenzione svolta con l’impiego di 10 pattuglie, ha prodotto ottimi risultati e favorevole riscontro della cittadinanza, specie dei comuni di Cercemaggiore e Sepino. I veicoli controllati sono stati 53 e le persone identificate 58, tre delle quali sanzionate per infrazioni al Codice della Strada, e ancora una volta sono risultati tutti negativi, invece, i controlli volti ad individuare conducenti che avevano abusato di bevande alcoliche. Le attività disposte dal Tenente Edgard Pica, comandante della compagnia carabinieri proseguiranno con costanza e saranno ulteriormente intensificate, rivolgendo la massima attenzione alle fasce più deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle truffe in danno di persone sole ed anziane.