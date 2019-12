Tumore al seno, ecografie gratuite grazie a "Campobasso in rosa"

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso, con la sua Commissione “Pari Opportunità, Medicina di Genere”, promuove nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 2019 l’iniziativa “CAMPOBASSO IN ROSA”: visite ecografiche gratuite, formazione, informazione e sensibilizzazione per la diagnosi precoce del tumore mammario alle donne di età compresa tra 34 e 49 anni, che non rientrano nei controlli regionali.

Potranno beneficiare dell’iniziativa 150 donne, di cui 25 indicate dal Comune, 25 dalla CRI e altre 100 previo appuntamento tramite numero telefonico dedicato, in giorni e orari prestabiliti, a partire dal 29 novembre p.v., o segnalate ai promotori dell’iniziativa dai MMG come urgenti.

Le ecografie saranno effettuate da specialisti medici volontari presso la sede della Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale Molise, via Conte Verde n° 3 – CB) con apparecchi ecografici messi a disposizione dalla ditta Supersonic Imagine.

L’evento si concluderà mercoledì 11 dicembre alle 18 presso l’Alphaville (via E. Muricchio, 1 – CB) con un incontro di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolto a donne di tutte le età che vorranno partecipare.