Giornata dello sport al Pertini- Montini- Cuoco: quando la scuola promuove il superamento delle diversità

L’IIS Pertini-Montini-Cuoco ospiterà domani 5 dicembre, dalle ore 9,30, presso il Centro Sportivo della scuola, la prima “Rassegna Paralimpica” del Molise per omaggiare lo sport nella sua valenza più pura, quella che lo eleva a veicolo di inclusione. L’evento, organizzato dal Cip Molise in collaborazione con l’Inail, vedrà la partecipazione di atleti del panorama nazionale e regionale per raccontare agli studenti e a tutti i presenti la loro personale esperienza e offrire loro la possibilità di assistere a dimostrazioni sportive.

Alle ore 12,00, al termine della “Rassegna Paralimpica”, seguirà la prima “Giornata dello Sport IIS Pertini-Montini-Cuoco”, fortemente caldeggiata dal Dirigente scolastico, Prof. Umberto Di Lallo, durante la quale saranno premiati alunni e docenti dell’Istituto che hanno partecipato alle finali nazionali dei Campionati Studenteschi e che hanno ottenuto particolari risultati sportivi negli ultimi due anni. Tra questi, Emilio Pistilli, Silvia Pistilli e Nicolas Terriaca, alunni diversabili che si sono distinti nella finale Nazionale di Corsa Campestre organizzata a Gubbio nell’aprile del 2017.

La scuola e lo sport sono il terreno dove si possono valorizzare tutte le diversità. Questo è il messaggio che gli appuntamenti sportivi vogliono trasmettere ai giovani ragazzi ed a quanti interverranno nella giornata. Gli eventi cadono proprio a ridosso della Giornata Internazionale delle Persone Disabili indetta nel 1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il 3 dicembre che ha come scopi la promozione dei diritti e del benessere delle persone con disabilità ed un’attenzione sulla loro presenza nella vita politica, sociale, economica e culturale.