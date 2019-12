Sanità, la IV commissione ha ascoltato questa mattina i rappresentanti dei comitati

Questa mattina la IV Commissione ha ascoltato in audizione i portavoce dei Comitati in difesa della salute. Sono state registrate le istanze e le preoccupazioni sulle sorti della sanità molisana; dai presenti sono pervenuti consigli e idee da inserire nella bozza del Programma Operativo Sanitario 2019-2021. Il prossimo 10 dicembre, dapprima con i commissari e poi in una seduta consiliare monotematica porteremo richieste e sollecitazioni di tutti i cittadini, nella consapevolezza che la battaglia sulla salvaguardia del diritto alla salute va combattuta e vinta insieme