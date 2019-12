Residenza falsa per truffare l' assicurazione: imprenditore denunciato a Cantalupo

I carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio (IS), nel corso dei servizi di Istituto predisposti dal Comando Provinciale di Isernia, finalizzati al contrasto dei reati ai danni delle assicurazioni, hanno denunciato alla Magistratura di Isernia un uomo originario della Campania, amministratore unico di una ditta con sede legale in un paese dell’hinterland campano, il quale, allo scopo di conseguire sgravi fiscali sui premi assicurativi, trasferiva fittiziamente la residenza della sede legale della società in un comune della Provincia pentra pur non avendovi mai risieduto né domiciliato, in uno stabile in evidente stato di abbandono e degrado, stipulando così illecitamente, con una nota agenzia di assicurazioni, ben 14 contratti tra autocarri, autovetture e motocicli di diversa cilindrata, causando un notevole danno economico. I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, attuano costantemente servizi di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di società assicurative, finalizzate al buon andamento delle attività economico-finanziarie e della fede pubblica.I