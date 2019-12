Sanità, comitati in audizione in quarta commissione. Greco: Toma era assente

"Oggi, in Consiglio regionale, si è tenuta l'audizione dell'ordine dei medici e dei comitati molisani nati in anni di lotta a tutela della sanità pubblica. Il MoVimento 5 Stelle, che ha voluto dal primo secondo l'audizione degli stessi e ha chiesto la convocazione di un consiglio monotematico sulla sanità, era presente al completo nel rispetto di chi lotta per i propri diritti e soprattutto per raccogliere istanze".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Andrea Greco sottolineando l' assenza del presidente Donato Toma.

La voce unanime dei comitati si è lavata contro la continua privatizzazione dell'intero comparto.

"Chiameremo- ha aggiunto- la politica a decidere su questi temi in modo da capire se realmente tutti vogliono tutelare la nostra sanità pubblica".