Quarta commissione, ecco i dettagli dell' incontro con le associazioni per il piano sanitario

La IV Commissione consiliare, presieduta dal suo Presidente Filomena Calenda, nella seduta di

questa mattina ha audito i Comitati civici del settore sanitario. L’iniziativa si inquadra

nell’ambito dell’impegno, affidato alla Commissione dal Consiglio regionale, di svolgere

un’indagine conoscitiva sull’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario,

ma anche nell’ottica –spiegata dal Presidente Calenda – di raccogliere dai Comitati e dagli

Ordini dei Medici di Campobasso e Isernia (anch’essi presenti) istanze, suggerimenti e

proposte da porre all’attenzione dei Commissari del Governo per il deficit sanitario, che

saranno ascoltati dai Gruppi regionali nella mattinata del 10 dicembre prossimo. Presente

all’incontro anche il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, che ha invitato i

rappresentanti dei Comitati e degli Ordini dei Medici provinciali a partecipare all’incontro di

martedì 10, alla conclusione del quale, nel pomeriggio seguirà anche una seduta monotematica

del Consiglio regionale sulla sanità. Ciò al fine di condividere l’incontro, a dimostrazione di

come l’Assemblea voglia trattare la tematica a porte aperte e con la massima partecipazione

dei cittadini, che potrà essere assicurata anche attraverso la presenza degli organi di

informazione, anch’essi invitati all’evento. Micone ha poi voluto dare notizia di aver chiesto ai

Commissari, per svolgere un confronto massimamente informato, di avere copia del redigendo

Piano Operativo Sanitario da distribuire ai partecipanti all’incontro, ricevendo però dal sub

Commissario Grossi una risposta negativa, in quanto l’atto sarebbe in via di definizione e

comunque posto all’attenzione dei Ministeri competenti.

“Nella stesura del POS 2019-2021 – ha detto ancora nell’introduzione dei lavori il Presidente

Calenda- ogni azione è mirata all’ottenimento degli obiettivi programmati, alcuni dei quali

però, sembrano essere indirizzati alla rimodulazione e, purtroppo, al ridimensionamento

dell’offerta sanitaria regionale. In questi mesi i Comitati hanno evidenziato delle criticità che a

loro dire insistono in materia di sanità, cercando di sensibilizzare oltre all’opinione pubblica, già

particolarmente attenta a riguardo, il Governo nazionale, che ha poi designato i Commissari

esterni. Di qui –ha concluso la Calenda- l’attività di ascolto di oggi che serve alla Commissione

per le sue determinazioni e agli stessi Commissari che riceveranno nostro tramite le posizioni

espresse dai nostri interlocutori odierni, che ringraziamo per la presenza”.

I vari rappresentanti dei Comitati, come pure gli esponenti degli Ordini provinciali dei Medici,

hanno apprezzato l’iniziativa di ascolto intrapresa dalla Commissione, e quindi dall’Assemblea

Consiliare, evidenziando una serie di problematiche che attanagliano la sanità regionale a

livello centrale e territoriale.

Nei vari interventi è emersa la richiesta di non depauperare i territori disagiati, a rischio

spopolamento o con caratteristiche orografiche difficili, con la riduzione, se non a volte il taglio,

di servizi importanti come quelli per la gestione dell’emergenza-urgenza, o relativi ai punti

nascita, alla rianimazione, alla senologia ecc. Per alcuni, a loro dire, le attività poste in essere

da qualche tempo a questa parte della ASREM, hanno mirato ad attuare la parte del POS 2015-

2018 relativa ai tagli o ai ridimensionamenti e non quella concernente l’implementazione dei

servizi o una loro trasformazione e ampliamento. Mentre per il POS 2019-2021, sia gli Ordini

dei Medici che i Comitati, hanno stigmatizzato la mancanza di un’azione di ascolto, da parte di

chi lo sta redigendo, degli operatori della sanità e dei territori, al fine di addivenire ad un

provvedimento capace di concretizzare azioni e servizi in grado di assicurare il diritto alla

salute dei cittadini molisani, ovunque essi risiedono. Tutti hanno convenuto sulla necessità di

chiedere una deroga alle previsioni del Decreto Balduzzi, che nella sua applicazione pratica al

territorio molisano genera problematiche particolarmente incisive per le peculiarità

demografiche e strutturali che lo caratterizzano. Come pure ciascuno, a prescindere dalle

rispettive provenienze e mission dei comitati, hanno rilevato la necessità di potenziare la rete di emergenza-urgenza, valorizzando i presidi e le professionalità già presenti sul territorio e

rendendoli funzionalmente collegati ad un’idea di sanità che vada incontro alle esigenze dei

cittadini, delle loro diverse fasce di età e delle differenziate condizioni di salute in cui si

trovano. Ciò anche in considerazione di una rete viaria che registra particolari criticità che

possono compromettere il buon esito di interventi sanitari tempestivi richiesti dalla

popolazione.

Presenti all’incontro, oltre ai Componenti della Commissione Calenda, Manzo, Matteo, Primiani

e Pallante, i Consiglieri Romagnuolo A., Romagnuolo N.E., Greco, Nola, De Chirico, Iorio e

Cefaratti.