Vigili del fuoco, Tartaglione: Santa Barbara come occasione per ringraziare per la missione in Albania

Le celebrazioni di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, rappresentano l'occasione giusta per accendere i riflettori sullo straordinario lavoro svolto quotidianamente per garantire la sicurezza di tutti e sulla necessità di adoperarsi per tutelare maggiormente i diritti di chi rischia la propria vita per difendere quella degli altri.

Oggi un ringraziamento particolare va alla missione, terminata solo pochi giorni fa, in soccorso dei terremotati in Albania e un ricordo speciale invece è giusto dedicarlo a Marco, Antonio e Matteo, i tre pompieri caduti un mese fa nell'alessandrino.

Preghiamo per loro e per il sacrificio di tutti gli eroi che hanno indossato con onore e coraggio la divisa del Vigile del Fuoco.