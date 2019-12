Consiglio regionale, i commissari per la sanità saranno ascoltati martedì 10 alle 10

Il Presidente Salvatore Micone, vista la richiesta pervenuta dall’intero Consiglio regionale, ha

invitato i Commissari per il rientro dal deficit sanitario ad un incontro con i rappresentanti dei

Gruppi consiliari che si terrà martedi 10 dicembre alle ore 10:00 per discutere del redigendo

Piano Operativo Sanitario.

All’incontro sono stati invitati anche un rappresentante per ogni comitato civico che si occupa

di sanità e gli esponenti degli Ordini provinciali dei medici di Campobasso e Isernia. L' incontro è aperto anche alla stampa accreditata.